La guerra al coronavirus, c'Ã¨ la terza vittima in Sicilia

17/03/2020 07:18:00

E' un bollettino di guerra in continua evoluzione, quello dei contagiati e delle vittime del coronavirus in Sicilia. C'è una terza vittima, un uomo di 52 anni (con altre patologie pregresse) che lavorava in un'azienda farmaceutica. La terza vittima è di Catania, e il catanese è oggi in Sicilia l'area più colpita dal virus, che è arrivato anche alla base militare di Sigonella, con un dipendente itailano risultato positivo al Covid - 19. Per affrontare il virus arrivano medici e infermieri (ne parliamo qui).

Come dicevamo, la terza vittima è un uomo di 52 anni già affetto da alcuni fattori di rischio: era, infatti, sovrappeso e iperteso. Venerdì scorso era stato ricoverato al Cannizzaro e visto che presentava febbre e difficoltà respiratorie è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo al Covid-19. È deceduto in uno dei letti del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava in terapia intensiva per insufficienza respiratoria.

"L’uomo - ha scritto l'Ospedale Cannizzaro in una nota - affetto da altre patologie, era stato preso in carico venerdì al pre-triage infettivologico con febbre, tosse e difficoltà respiratorie, e sottoposto al tampone per Covid-19, risultato positivo".

CONFCOMMERCIO. Il decreto fiscale, indirizzato a dare aiuti alle imprese in difficoltà a causa del Covid-19, rischia di essere insufficiente per le piccole e micro imprese, spina dorsale del sistema Italia.

Lo afferma Confcommercio Sicilia secondo cui si ha a che fare con un Dl di fatto senza respiro che - in assenza di un cambio di passo da parte del governo - decreterà la morte delle imprese più deboli lasciandone altre molto ammaccate, soprattutto nel sud Italia. Uno dei rischi più concreti è rappresentato dalla vendita ai soliti fondi internazionali di aziende che non saranno in grado di reggere questi momenti.

BLOCCO TRASPORTI. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto dei ministri dei Trasporti e della Salute ha previsto la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori da e per la Sicilia. Eventuali deroghe, per motivi di necessità, lavoro o salute, possono essere concesse solo dal presidente della Regione Siciliana. Per questo motivo è stato creata una mail alla quale far pervenire le eventuali richieste: dipartimento@protezionecivilesicilia.it