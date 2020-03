Pantelleria: Servizio di animazione gratuito on line per i bambini

22/03/2020 17:20:00

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a livello nazionale ha destabilizzato le vite di tutti noi, in primis facendoci cambiare drasticamente quelle che erano le nostre abitudini.

Per questo motivo che, sia a livello nazionale che regionale, o addirittura per idea dei singoli professionisti, sono state attivate diverse iniziative di sostegno delle famiglie.Per tali motivi, l’associazione culturale giovanile Agorà di Pantelleria in collaborazione con Dplanet offrirà un servizio di animazione gratuito on line per i bambini. Verrà utilizzata la piattaforma Skype, di facile accesso per tutti. Il servizio sarà disponibile:

Ogni Mercoledì dalle ore 16.00 per i bambini a partire dall’età di 6 anni.

Ogni Giovedì dalle ore 16.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Per essere aggiunti alla piattaforma Skype i genitori dovranno comunicare il proprio account di Skype ai seguenti contatti:

Tel. 3661503960

Su Skype contattare l’account Dora Pia Brignone

Pagina fb Dplanet