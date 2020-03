A Marsala nessun laboratorio privato fa il tampone per il coronavirus. E in Sicilia ...

23/03/2020 17:11:00

A Marsala nessun laboratorio d'analisi fa il tampone per il coronavirus. E anche nel resto della Sicilia, ce ne sono ben pochi.

E' bene specificarlo perchè, tanto per cambiare, sono circolate false informazioni a seguito della decisione della Regione di estendere anche ai privati la possibilità di fare il tampone per verificare la positività al coronavirus.

La decisione dell'assessore regionale alla Salute, Razza, nasce per velocizzare la possibilità di riconoscere i casi positivi in Sicilia e isolarli. Attualmente, infatti, la Sicilia è molto indietro.

Va detto però le Asp non hanno dato alcuna autorizzazione. Inoltre secondo la Federbiologi, per effettuare i tamponi per il coronavirus bisogna avere l'autorizzazione per le analisi di biologia molecolare, e un biologo specializzato nello studio. A Marsala nessuno tra i laboratori privati ha queste caratteristiche.

Quindi non solo nessun laboratorio è autorizzato a fare i tamponi, ma non è neanche vero che ognuno può andare in un laboratorio d'analisi a chiedere il tampone. La richiesta, infatti, la potrà fare, quando tutto sarà più chiaro, solo l'Asp e tramite gli ospedali, che manderanno i campioni per analizzarli.