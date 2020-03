Scrive Fabio Ingrassia, su parrucchieri e tatuatori "improvvisati" a Marsala

24/03/2020 02:00:00

Salve, mi chiamo Fabio Ingrassia e sono un tatuatore di Marsala, ormai da anni nel settore.

Ho uno studio di tatuaggi regolarmente aperto e come da Decreto, ho momentaneamente chiuso l'attività,a causa del COVID-19, sia per tutelare la mia e che la salute dei miei clienti.



Perché vi scrivo? Ho letto l'articolo in cui parlavate dei tanti barbieri e parrucchieri che, specie in questo momento, continuano a lavorare abusivamente. Mi sono chiesto, come mai nessuno presta attenzione ai tanti tatuatori che esercitano indisturbati in via del tutto abusiva anche adesso nonostante le disposizioni lo vietino? Quello del TATUATORE, agli occhi dei molti sembra quasi essere un mestiere dove tutto é possibile, senza regole. In realtà non deve essere così, difatti se non vengono attenzionate le giuste precauzioni, il rischio di contaminazione è molto alto.



Mi sono sentito in dovere di scrivere due righe per cercare di "aiutare"chi ha voglia di tatuarsi, di farlo in tutta sicurezza. Quello che voglio dirvi è di scegliere professionisti nel settore che operano con coscienza e consapevolezza,che ci mettono la faccia con studi regolarmente,aperti, soggetti a controlli da parte dell' ASP. Non fatevi ingannare dall'ipotetico "basso prezzo". Il tatuaggio non é un bene di prima necessità, pretendete il meglio per voi stessi.

L'improvvisazione nel mio settore é molto pericolosa. Difatti se non si tengono conto delle giuste e corrette norme igienico-sanitarie, si rischia di trasmettere e contrarre malattie. Vorrei invitarvi a riflettere che alle contaminazioni dovete prestare attenzione sempre, e non solo oggi per il COVID-19.

Cordiali saluti

Fabio Ingrassia