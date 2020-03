Coronavirus, parla il presidente del consiglio Conte. La diretta: arrivano le multe

24/03/2020 18:09:00

18,50 - C'è anche la possibilità per i presidenti di regione di emettere ordinanze più restrittive nei territori a maggiore circolazione del virus, purché convalidate entro sette giorni con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Il quale resta l’unica autorità in grado di disporre in via urgente e temporanea misure che comprimono le libertà costituzionali.

18,45 - Conte annuncia che chi viola le regole adesso verrà multato. Multe salate, da 400 a 3000 euro. Non è prevista la confisca di auto, moto e veicoli. Non è vero che l'emergenza dura fino al 31 Luglio 2020. Fino a quella data dura l'emergenza "sanitaria" nazionale, che è diversa dal "tutto chiuso" degli ultimi giorni, che dovrebbe scadere il 3 Aprile, salvo probabili rinvii. "Siamo pronti, ci auguriamo prestissimo, ad allentare la morsa delle misure, appena i numeri ce lo consentiranno" dice Conte.

18,40 - E' iniziato l'intervento di Conte, che è dedicato ad entrare nel merito dei tanti provvedimenti varati dal governo in questi giorni, in una situazione inedita nella storia della vita pubblica italiana. Potete seguire qui giù la diretta.

18,10 - Tra poco parla il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Terrà una conferenza stampa alle 18 e 20. La potete seguire in diretta su questa pagina di Tp24.

"Quelli che stiamo vivendo sono giorni pesanti, difficili. Ognuno di noi sta compiendo piccoli e grandi sacrifici, rinunciando alle proprie abitudini e ai propri affetti. Ma questa è una battaglia che si vince restando uniti. Solo così ce la faremo" ha detto Conte in un'intervista a La Stampa.