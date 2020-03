Valderice, il sindaco Stabile: "Preoccupati per il Coronavirus, vicini ai cittadini"

24/03/2020 06:00:00

Tutti i Comuni, anche i più piccoli, stanno vivendo giorni drammatici per l'emergenza Coronavirus. Francesco Stabile, sindaco di Valderice, com'è da voi la situazione?

Stiamo cercando di gestire l'emergenza in tutti i modi. Siamo preoccupati perchè in provincia di Trapani il numero dei contagi cresce.

I suoi colleghi hanno adottato una serie di misure per venire incontro ai cittadini. Ad esempio sono state spostate le scadenze per il pagamento della tari. A Valderice avete fatto qualcosa del genere?

Anche noi abbiamo preso delle misure. Abbiamo prorogato i termini per il pagamento dei tributi locali per cittadini e imprese. La situazione non è sicuramente bella, e in questo momento i cittadini hanno bisogno di sentire le istituzioni vicine. Abbiamo deciso di dare sostegno in questo modo a cittadini e imprese.

Il sindaco chi vorrebbe vicino?

Bisogna ringraziare tutte quelle persone che stanno in trincea, medici, infermieri, forze dell'ordine, Protezione civile, volontari. Tutte quelle persone che stanno dando una mano per fronteggiare questa emergenza. Abbiamo attivato diversi servizi tramite la protezione civile, l'Sos Valderice, le associazioni di volontariato che vanno a casa delle persone che hanno difficoltà a portare la spesa. In un momento come questo è un gesto molto importante.