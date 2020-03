Trapani, la Farmacia Fontana: "Nessun contagiato da noi, tutto regolare"

24/03/2020 09:13:00

Una fake news su Whats App aveva creato allarme a Trapani, colpendo una farmacia. Secondo quanto circolava e anche con insistenza in città, un dipendente che aveva partecipato ad una festa a Salemi era rimasto contagiato dal coronavirus mentre i suoi colleghi, secondo una circolare di Federfarma, dovevano continuare a lavorare in attesa del risultato del tampone.

Oggi, però, è arrivata la smentita di Daniela Fontana, titolare della farmacia di viale Regina Margherita.

“I miei collaboratori – spiega -stanno tutti bene e nessuno è contagiato”. E’ vero che un dipendente aveva partecipato alla festa a Salemi dove era presente una persona risultata poi positiva. “Noi, però, - afferma Fontana – abbiamo adottato tutti gli adempimenti previsti dal decreto e il nostro dipendente è stato subito messo in quarantena. Con un altro collaboratore, per l’arrivo del figlio proveniente dal Nord, abbiamo adottato la stessa procedura per garantire la sicurezza della nostra farmacia e dei nostri clienti”. Superata la quarantena i due dipendenti sono risultati fuori pericolo.

Daniela Fontana ha sporto denuncia alla polizia postale affinchè venga individuato chi ha fatto circolare questa notizia priva di fondamento.