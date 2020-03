Sicilia, falso e assembramento. Segnalazioni e denunce della Guardia di Finanza

27/03/2020 14:39:00

Fanno assembramento in un negozio di autoricambi senza rispettare le disposizoni del decreto anticoronavirus e per questo quatto sono stati sorpresi e segnalati alle autorità competenti dalla guardia di finanza di Partinico.

I militari, inoltre, all’interno del negozio hanno trovato il fratello del titolare e socio della suddetta attività commerciale - il quale, da informazioni apprese, benché abitasse con la figlia rientrata da poco da Roma e posta in isolamento fiduciario si era recato regolarmente sul posto di lavoro.

L'uomo ha detto ai militari di avere domicilio in un’abitazione differente da quella dove si trovava la figlia. Dal confronto delle dichiarazioni rese da padre e figlia sono emerse numerose incongruenze riguardo i contatti intercorsi il giorno di arrivo della figlia in Sicilia e le modalità di accompagnamento presso la casa, e i Finanzieri hanno denunciato gli stessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico.