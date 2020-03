Coronavirus, in Sicilia 70 contagi in una struttura che assiste disabili mentali

28/03/2020 07:18:00

È già un dramma quello emerso venerdì all’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) Oasi Maria Santissima di Troina, dove ci sono 70 persone contagiate dal Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori.

Il sindaco del paese dell’Ennese, Fabio Venezia, afferma di essere “in contatto con il personale sanitario dell’esercito che arriverà per una prima valutazione della situazione, cui seguirà, nei giorni successivi, quello degli aiuti necessari per poter intervenire prontamente”.

All’Irccs di Troina sono ricoverati circa 160 disabili, 20 dei quali già contagiati e molti altri, con gravi sintomi, in attesa dei tamponi di conferma. Per la loro assistenza, 24 ore su 24, sono impiegati circa 130 operatori tra medici, infermieri e altro personale. Tredici dipendenti sono rimasti contagiati e per altri 36 si attendono i risultati.

“La situazione è molto grave – chiosa il sindaco Fabio Venezia – e necessita di un intervento urgente ed immediato, dato il diffondersi di un tremendo focolaio che potrebbe avere conseguenze nefaste sia per i pazienti, molti fragili, che per gli operatori sanitari”.