Coronavirus, il vuoto e la desolazione del lungomare San Vito a Mazara del Vallo

29/03/2020 19:19:00

Se c'è un luogo in provincia di Trapani che fa, forse, più impressione di altri vedere vuoto, è il lungomare di Mazara del Vallo.

Di domenica pomeriggio o il fine settimana, il lungomare San Vito è da sempre il luogo simbolo della passeggiata, non solo dei mazaresi ma in generale dei cittadini della provincia di Trapani, dei marsalesi, dei trapanesi, di chi vive nella Valle del Belice.

Il Coronavirus per il momento ha bloccato tutto questo, ha sospeso quel naturale luogo di attrazione che la città di Mazara del Vallo ha sempre avuto. Non c'è una persona in strada, non c'è un'auto che la percorre (potete vedere nelle foto scattate dal nostro lettore Fabio).

Chi ama quel lungomare, simbolo di incontro e spensieratezza, attende, superata la pandemia, il ritorno alla sua normalità, il ritorno alla sua vita interrotta.