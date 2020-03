Castelvetrano: medico al lavoro in ospedale anche dopo aver contratto il coronavirus

29/03/2020 11:19:00

Arriva dall'Asp la conferma di uno degli episodi più imbarazzanti che si sono verificati in questi giorni di lotta al coronavirus in provincia di Trapani. Un medico chirurgo, positivo al coronavirus, è stato per giorni tranquillamente in giro per i reparti. Insomma, è stato al lavoro pur essendo positivo al test.

Il medico, adesso ricoverato in terapia intensiva a Palermo, ha continuato ad andare al lavoro anche dopo aver contratto il virus. E' lo stesso Damiani ad ammettere la circostanza. E, come sempre, il manager, oggetto anche di un esposto in procura da parte dei medici, minimizza. "Abbiamo aperto un procedimento disciplinare". E aggiunge anche che si "sta valutando" l'invio dei documenti in Procura.