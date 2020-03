Trapani, i Vigili del Fuoco donano un elmetto con un cuore rosso ai sanitari del S.Antonio

29/03/2020 17:04:00

Un elmetto dei Vigili del Fuoco con disegnato un cuore rosso. Un gesto tanto semplice e spontaneo quanto significativo. Un dono al personale sanitario dell'ospedale San Antonio Abate di Trapani che sta lottando giorno e notte contro l'emergenza Coronavirus.

Questa mattina, alle 11.30, i Vigili del Comando di Trapani hanno reso omaggio al personale sanitario. A ricevere l'elmetto, a nome di tutto il personale, il dottore Luigi Sicurella, visibilmente commosso per il gesto. I vigili del fuoco inoltre schierati di fronte all'ingresso dell'Ospedale con un'autoscala hanno steso un grande cuore con i colori del tricolore e con la scritta #Andràtuttobene.

"Esprimo tutto il mio apprezzamento per questo gesto di testimonianza di solidarietà sociale, di impegno civile e di partecipazione al grave e impegnativo lavoro di tutto il personale sanitario. Un particolare ringraziamento va al Comandante Biancamaria Cristini e ai piccoli autori dell' opera", le parole del direttore generale dell'Asp di Trapani, Fabio Damiani.



"Il ringraziamento del personale dei Vigili del Fuoco va a tutto il personale medico e sanitario che in questo complicato momento combatte in prima linea e paga il prezzo più alto - la dichiarazione del Comandante dei Vigili del Fuoco Biancamaria Cristini. Questo piccolo gesto simbolico vuole significare la nostra ammirazione e il nostro sostegno incondizionato ai soccorritori del servizio sanitario. Non vi lasceremo soli!".