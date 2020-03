Coronavirus, donati quattro dispenser disinfettanti al pronto soccorso di Marsala

29/03/2020 09:00:00

Cresce la generosità e la solidarietà nei confronti di chi è in prima linea contro l'emergenza Coronavirus.

Medici e infermieri del pronto soccorso di Marsala avranno a diposizione 4 dispenser disinfettanti per le mani che permetteranno una corretta sanificazione delle stesse. I dispenser sono stati donati dalla ditta Ecokem.

I dispenser sono stati installati, come dicevamo nei locali del pronto soccorso di Marsala e nelle postazioni adibite all'area di attesa del personale in servizio del 118.

Il dottore Scuderi, il caposala del pronto soccorso dott. Panzarella, e tutto il personale ringrazia la ditta Ecokem, sita in Marsala in Via Napoleone Colajanni 23/b