Marsala, Procura e Tribunale: "Ci stiamo attenendo a tutte le direttive di contenimento"

Il Procuratore della Repubblica di Marsala, Vincenzo Pantaleo e il Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, con un nota precisano che si stanno attenendo a tutte le disposizioni e misure di contrasto al Coronavirus, respingendo quanto affermato dalle sigle sindacali. Qui il comuniato stampa completo del Procuratore e del Presidente del Tribunale di Marsala:

Nella qualità di capi degli uffici giudiziari di Marsala, respingiamo, con fermezza, per quanto possa riguardarci, l’insinuazione, contenuta nel comunicato dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, pubblicato nella vostra edizione on line del 29 marzo 2020, secondo la quale “in alcuni uffici del Ministero della Giustizia in provincia di Trapani, solo parzialmente ci si stia attenendo alle direttive in materia di contenimento del Coronavirus”. Si precisa al riguardo che, in realtà, in coerenza con quanto stabilito dalle linee guida contenute nelle direttive ministeriali e nei provvedimenti legislativi

intervenuti nel tempo, sono state adottate, d’intesa con la dirigenza amministrativa, misure finalizzate al contrasto, nell’ambiente di lavoro, dell’emergenza epidemiologica in atto, mediante iniziative divenute, con l’aggravarsi della situazione, sempre più rigorose e stringenti. Si rileva, in concreto, a titolo esemplificativo, come, da ultimo, al fine di limitare quanto più possibile la presenza del personale in ufficio e, nel contempo, di garantire il servizio, pur limitandolo a quanto non altrimenti differibile, sia stato costituito, sia per il Tribunale che per la

Procura della Repubblica, un presidio giornaliero, composto da un numero minimo di unità, che comporta, per ciascuna di queste, una presenza in ufficio corrispondente a uno o due giorni per settimana. Inoltre, si è fatto ricorso, sostanzialmente per tutto il personale, al fine di completare il monte ore dovuto, al “lavoro agile”, ossia alla possibilità di espletare la prestazione lavorativa residua presso la propria abitazione.

Si segnala infine che, con le sigle sindacali in argomento, prima della diffusione del comunicato che, lo si ribadisce, contiene, per quanto ci riguarda, considerazioni disancorate dalla realtà, non vi è stata, alcuna interlocuzione formale o informale.

