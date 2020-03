Lotta alla povertÃ : ecco i soldi per i Comuni della provincia di Trapani

30/03/2020 07:41:00

Il premier Conte ha annunciato un'ordinanza della Protezione Civile per distribuire, subito, 400 milioni di euro ai Comuni italiani per fronteggiare le difficoltà economiche di chi non ha più un reddito a causa dello stop imposto dal coronavirus. I soldi sono stati divisi in base alla popolazione dei Comuni e al reddito pro capite. Alla Sicilia sono stati destinati 43 milioni e mezzo di euro. Di questi, oltre 3 milioni e mezzo vanno alla provincia di Trapani. Marsala, prende 750.000 euro, Trapani 500.000.

I Comuni, attraverso i servizi sociali, distribuiranno questi soldi tra le persone indigenti, sotto forma di buoni spesa.

Ecco come sono distribuiti:

Alcamo (abitanti 45.190): euro 401.330,33

Buseto Palizzolo (abitanti 2.919): euro 26.434,20

Calatafimi-Segesta (abitanti 6.495): euro 58.546,16

Campobello di Mazara (abitanti 11.745): euro 114.776,18

Castellammare del Golfo (abitanti 15.158): euro 137.100,26

Castelvetrano (abitanti 31.151): euro 284.906,43

Custonaci (abitanti 5.496): euro 50.424,89

Erice (abitanti 27.465): euro 206.855,01

Favignana (abitanti 4.337-compresi Marettimo e Levanzo): euro 33.241,30

Gibellina (abitanti 3.981): euro 33.467,76

Marsala (abitanti 82.640): euro 749.206,60

Mazara del Vallo (abitanti 51.553) : euro 487.708,83

Paceco (abitanti 11.221): euro 95.863,68

Pantelleria (abitanti 7.702): euro 68.070,19

Partanna (abitanti 10.337): euro 85.775,51

Petrosino (abitanti 8.127): euro 82.050,17

Poggioreale (abitanti 1.478): euro 13.549,36

Salaparuta (abitanti 1.639): euro 15.031,95

Salemi (abitanti 10.532): euro 96.358,28

Santa Ninfa (abitanti 4.969): euro 46.110,60

San Vito Lo Capo (abitanti 4.767): euro 39.951,16

Trapani (abitanti 67.531): euro 547.508,51

Valderice (abitanti 12.113): euro 100.352,27

Vita (abitanti 1.946): euro 17.271,74