L'Asp: "Mai usati ambulatori vaccinali a Marsala per effettuare tamponi Covid-19”

30/03/2020 15:50:00

La direzione aziendale dell'Asp di Trapani intende replicare a quanto pubblicato dal sito online Tp24 in data odierna,“ Marsala, al centro igiene ieri i tamponi per il virus, oggi ... i vaccini per i bambini”, e rassicurare la cittadinanza sulla piena fruibilità delle strutture.

“Gli ambulatori vaccinali non sono mai stati utilizzati per effettuare i tamponi per la diagnosi Covid-19. Il loro accesso è differente dai locali dell'Igiene pubblica di Marsala e né sale d'attesa né ambulatori vaccinali sono stati coinvolti ”. Lo ha detto il responsabile del Servizio Sanità Pubblica epidemiologica e Medicina preventiva, Gaspare Canzoneri.

Canzoneri sottolinea che si è provveduto alla sanificazione dei locali di Igiene Pubblica utilizzati il 24 marzo per i tamponi.

“I locali sono stati regolarmente sanificati questa mattina prima dell'apertura al pubblico. La ditta preposta alla pulizia specifica, dotata dei previsti dispositivi di protezione forniti dall'Asp di Trapani ha regolarmente effettuato le operazioni di sanificazione”, lo ha confermato il dirigente dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato, Maria Pia Messina.

Si precisa inoltre, che nessuna richiesta di spiegazioni a firma della consigliera comunale di Marsala, Federica Meo, è mai stata recapitata al direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, come invece riportato nello stesso articolo.