Marsala, al centro igiene ieri i tamponi per il virus, oggi ... i vaccini per i bambini

30/03/2020 12:06:00

Solamente sabato, 28 marzo, l’"ospedaletto" di Marsala, il centro igiene dell'Asl a Porticella, è stato oggetto di una lunga coda in strada per effettuare i tamponi a quanti, attraverso mail, sono stati invitati a farlo. Una vicenda incresciosa, che si è sbloccata grazie alla denuncia di Tp24.

Da oggi il tampone, viene effettuato presso l’area antistante l’ospedale Paolo Borsellino, diventato Covid Hospital.

Da stamattina però, sempre all’ospedaletto vengono effettuati regolarmente i vaccini ai bambini che vi si devono sottoporre.

Legittimo chiedersi: ma i locali sono stati sanificati? E quando? E poi ancora: il medico che effettua i vaccini è lo stesso che ha effettuato i tamponi? Sono tutte domande che questa mattina hanno fatto alcune mamme che telefonicamente hanno chiesto di spostare la data di vaccinazione in via precauzionale, le stesse mamme che si sono lamentate della poca cordialità che hanno trovato dall’altra parte del telefono.

Anche la consigliera comunale Federica Meo oggi avrebbe dovuto recarsi all’ospedaletto per far vaccinare la sua bimba di pochi mesi, non trovando le giuste risposte ha direttamente scritto al Manager Fabio Damiani: “Sono una Cittadina, Consigliere Comunale di Marsala, ma soprattutto una mamma, che la contatta per avere notizie certe sulla sanificazione dell'ufficio d'igiene di Piazza Marconi e di conseguenza del Centro vaccini, dopo che gli stessi locali sono stati usati nei giorni scorsi per effettuare tamponi a soggetti già in quarantena per il covid-19.

Avrei dovuto effettuare il vaccino a mia figlia in data odierna e non ricevendo nessuna chiamata di disdetta chiamo io, l'operatore mi risponde che è tutto in regola e che i vaccini vengono eseguiti, al che io rispondo quindi la sanificazione è stata effettuata? Mi risponde di sì, questa mattina, ovviamente non sapendo come funziona la sanificazione non rispondo e prendo un altro appuntamento perché non me la sento, da mamma di una bimba di 2 mesi, di effettuare un vaccino nell'incertezza, così come molte altre mamme che in questi giorni mi hanno contattata. Successivamente mi sono informata su come funzionano le sanificazioni e se davvero è stata fatta nella mattinata, mette a rischio la salute, perché è necessario 1 giorno per sanificare e 1 per arieggiare!

Quindi le chiedo spiegazioni in tal senso e la certificazione che attesti l'avvenuta sanificazione come recita la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Capisco, altresì, il momento delicato che stiamo vivendo e la pressione che gli operatori (tutti) del settore medico stanno attraversando, che ringrazio di vero cuore, ma lei capisce bene che abbiamo bisogno di rassicurazioni e di sentirci il più possibile al sicuro”.

Si naviga nell’incertezza, i cittadini hanno bisogno di rassicurazioni non di risposte poco gentili.