"Bisogna aprire il punto nascita alla clinica Sant'Anna di Trapani"

30/03/2020 11:04:00

“Aprire un punto nascita presso la clinica convenzionata Sant’Anna a Trapani è quanto mai indispensabile in ragione del fatto che l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è interamente dedicato all’emergenza Covid-19.

La clinica Sant’Anna, infatti, possiede le tecnologie adeguate ed è dotata del personale sanitario necessario. Ho avuto modo di sentire l’imprenditore Tigano, proprietario della struttura privata convenzionata, che è disponibile ad offrire il servizio di ginecologia ed ostetricia sin da subito, contando su risorse umane proprie e richiedendo solo il supporto di un anestesista in reperibilità da parte del servizio sanitario regionale. In un momento così grave per la sanità pubblica della Regione e nella fattispecie per la provincia di Trapani, assicurare alle partorienti un servizio eccellente e un’attenzione scrupolosa appare fondamentale.

L’utenza ampia che comprende anche Marsala, quale maggiore centro per abitanti della provincia trapanese, necessita di un punto nascita sicuro che garantisca l’accoglienza in regime convenzionato, dunque senza costi aggiuntivi per l’utenza. Auspico un provvedimento tempestivo del direttore generale dell’Asp Fabio Damiani per avviare l’iter e autorizzare al più presto il punto nascita presso la clinica Sant’Anna”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.