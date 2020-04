Virus stabile in Sicilia. Ma Musumeci si fa prendere la mano: â€œVoglio i pieni poteri"

04/04/2020 06:00:00

Mentre il virus in Sicilia aumenta costantemente, senza sbalzi, senza salti bruschi verso un picco che non si sa quando arriverà.

Mentre la sanità deve affrontare un’epidemia che mette a rischio le strutture dell’Isola. Mentre c’è un’economia in ginocchio. Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, vuole i pieni poteri. Vuole controllare polizia ed esercito sull’Isola. Una cosa che nessuno aveva mai fatto. Sembra proprio che Musumeci si sia fatto prendere la mano, a furia di proclami.

Intanto sono 1664 le persone attualmente positive al Coronavirus. I morti sono 101, i guariti 94.

MUSUMECI VUOLE I “PIENI POTERI”

A furia di proclami, ci ha preso gusto. A furia di proclamare la fine del mondo, e lo stato d'emergenza, adesso vuole i pieni poteri. Come Salvini dopo un mojito di troppo. O forse gli è venuta l'invidia, come tanti, dopo quello che ha fatto Orban in Ungheria.

Fatto sta che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha invocato poteri speciali per comandare polizia ed esercito. Vuole ottenere dal governo centrale l’applicazione di una norma che gli concede di esercitare il potere di avvalersi della Polizia di Stato, e dell’esercito di stanza nell’isola, in situazioni di emergenza.



Lo fa invocando l’articolo 31 dello Statuto speciale della Sicilia, mai applicato in 74 anni di storia. Quella norma che prevede come sull’isola “al mantenimento dell’ordine pubblico” provveda “il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato”. Ma non solo. Secondo quella vecchia legge il “Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola, dei funzionari di polizia”. Insomma poteri insieme da ministro dell’Interno e della Difesa per l’inquilino di Palazzo d’Orleans.



LA REAZIONE DELLE OPPOSIZIONI

Ovviamente le mire autoritarie di Musumeci hanno scatenato le reazioni delle opposizioni.

“Leggendo certe notizie, anche in questo difficile momento, sembra di essere su ‘Scherzi a parte’: in Sicilia la Polizia di Stato, l’Esercito e tutte le Forze dell’Ordine stanno facendo un lavoro eccellente, dando prova di straordinaria professionalità come sta anche dimostrando la sanità militare a Troina. Per questo non ha alcun senso che Musumeci chieda nuovi poteri per coordinare le Forze di Polizia”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars, in merito alla richiesta del presidente della Regione Nello Musumeci di applicare una norma dello Statuto regionale per controllare in Sicilia le Forze di Polizia e l’Esercito.



I DATI

Solo 68 positivi in più da venerdì ma anche 8 nuove vittime in un solo giorno. E' il bilancio del coronavirus in Sicilia.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di ieri (venerdì 3 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 18.686. Di questi sono risultati positivi 1.859 (+68), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.664 persone (+58).

Sono ricoverati 608 pazienti (+32), di cui 73 in terapia intensiva (0), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).