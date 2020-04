Coronavirus, Sicilia: i numeri sono bassi, ma non bisogna abbassare la guardia

07/04/2020 07:18:00

I numeri del contagio da coronavirus in Sicilia sono bassi, ma non bisogna abbassare la guardia. Le persone attualmente positivie sono 1815, con solo poche decine di casi in più.

Ed è proprio per questo, dicono gli esperti, che bisogna continuare a stare a casa ed uscire solo per lo stretto necessario. Per due ragioni: la prima è che, se i dati conservano questo trend, come prevede un modello statistico dell'Università di Palermo, la Sicilia potrebbe uscire presto, nel giro di due settimane, dalla crisi (il che non significa: liberi tutti, ma la cauta riapertura di alcune attività).

Il secondo motivo, più pratico, è che la Sicilia è molto indietro con i tamponi, fino a un paio di giorni fa mancava il reagente per completare il test, e quindi molti tamponi sono andati persi, altri dovranno essere rifatti. Insomma, la solita confusione alla siciliana.

Da giovedì presso il laboratorio di analisi del presidio di Barcellona Pozzo di Gotto sarà operativo il sistema per la determinazione delle immunoglobuline (IGG e IGM) per il Covid-19, consentendo gli screening della popolazione e stabilire se si sono sviluppati gli anticorpi, e quindi si è contratto il Coronavirus o meno. L’on. Pino Galluzzo spiega: “questo importante esame sarà complementare agli esami di biologia molecolare per l’estrazione del RNA sui tamponi e consentirà una migliore definizione della mappatura epidemiologica elemento di fondamentale importanza nella lotta contro il coronavirus. Un nuovo ed importante tassello per il presidio barcellonese che si caratterizza come punto di riferimento nella rete infettivologica regionale”.