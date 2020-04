Raccolta fondi SOS Coronavirus: la Arco Big Band Orchestra canta That's life

10/04/2020 21:20:00

Il Presidente della Fondazione Sicilia avv. Raffaele Bonsignore e il Presidente dell’ Associazione Culturale Arco di Marsala dr. Francesco Rallo, con la direzione culturale dell’avv. Giacomo Frazzitta, presentano la "Arco Big Band Orchestra" nel brano “That’s life”, in un video realizzato per la campagna di raccolta fondi "SOS Coronavirus" voluta dalla Fondazione Sicilia , infatti grazie alla generosità di tanti prosegue l’iniziativa benefica a cui si può contribuire con donazioni per la " Protezione Civile Sicilia" da fare al conto corrente dedicato IT 84 V030 6904 6301 0000 0010618 oppure andando nel link della piattaforma Gofundme.