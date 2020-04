Marsala, riaprono le librerie? Ecco quali potete trovare aperte e quando

14/04/2020 17:30:00

Da oggi, 14 marzo, in Italia riaprono le librerie. Non tutte, e non in tutte le regioni. Alcune librerie, temendo di non potere tutelare la salute dei lettori e dei librai, hanno deciso di posticipare la riapertura. In molte regioni, tra cui la Lombardia, il Piemonte e la Campania, contrariamente alle disposizioni governative, rimarranno ancora chiuse per qualche tempo.

E in Sicilia? In Sicilia riaprono, ma anche qua non riapriranno tutte. La ripresa dell'attività, infatti, non è obbligatoria e ogni libraio può scegliere indipendentemente cosa fare. È naturale che per riprendere l'attività sarà necessario prendere le precauzioni più adatte per la salvaguardia di clienti ed esercente.

A Marsala la Libreria Mondadori riapre, ma continua anche il suo servizio di "libro a domicilio". Quindi per tutti quei lettori che non volessero avventurarsi fuori per procacciare le proprie letture, possono sempre inviare un messaggio al numero 3286250425 o scrivendo alla pagina facebook.

Per la Libreria Giunti, invece, bisognerà aspettare qualche giorno: si stanno dotando del kit di sicurezza necessario per poter garantire le visite di chi desidera entrare. Riapertura prevista per la fine di questa settimana, al massimo all'inizio della prossima.

Infine, la Libreria Alberto delle Storie preferisce restare chiusa ancora per un po', garantendo però il servizio a domicilio. È possibile contattarla ai numeri 0923952973 /3393984018.

A poco a poco la lettura ci accompagna nella ripresa della nostra normalità. Speriamo che, pagina dopo pagina, arrivi molto presto.