Sicilia, sequestrati ad un supermercato 124 flaconi di falso gel igienizzante

18/04/2020 10:40:00

Continuano in Sicilia i sequestri di falso disinfettante per le mani. I Finanzieri della Compagnia di Partinico, hanno sequestrato ad un supermercato di Partinico, 124 flaconi di disinfettante gel privi delle informazioni minime previste dal Codice di Consumo.

Nel corso dell’ispezione all’interno del market le Fiamme Gialle hanno rinvenuto alcuni flaconi di gel igienizzante non a norma sugli espositori destinati alla vendita. I militari hanno inoltre controllato il magazzino e trovato altri flaconi della stessa specie stoccati e pronti per essere venduti.

Il titolare del supermercato – R.A. di 43 anni - è stato segnalato alla Camera di Commercio e punito con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.