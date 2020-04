Gucciardi, Pd: "Ok ai fondi per le zone rosse in Sicilia"

24/04/2020 22:35:00

“Approvato all’unanimità anche in commissione bilancio l’emendamento del PD, di cui sono primo firmatario, che stanzia 2 milioni di euro per i comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati interessati dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria delle cosiddette “zone rosse”". Lo ha dichiarato il deputato regionale del Pd Baldo Gucciardi.



Approvato anche l’emendamento, sempre del PD, che assegna ulteriori cento milioni di euro, rispetto ai duecento già previsti, per il Fondo perequativo dei Comuni, destinati a sostenere gli enti locali e compensare le minori entrate dei comuni per la crisi economica conseguente al Coronavirus. Ora l’auspicio è che nei prossimi giorni l’Assemblea Regionale Siciliana possa approvare in via definitiva l’ottimo lavoro delle commissioni parlamentari.