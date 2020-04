Valderice, le proposte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus del gruppo consiliare " Dinamica"

25/04/2020 20:00:00

L’emergenza da corona-virus ci ha messo in una condizione disastrosa, per certi versi, paragonabile a quella determinatasi durante la seconda guerra mondiale. Alla gravissima crisi sanitaria, che per fortuna in Sicilia si sta presentando con numeri molto ridotti rispetto al nord Italia, si è aggiunta una paurosa crisi economica da cui sarà difficilissimo uscire.

Siamo convinti che in un momento storico così difficile, più che mai, tutte le forze politiche debbano partecipare fattivamente all’individuazione di misure che possano aiutare le imprese, gli artigiani, i commercianti e le famiglie a fronteggiare le difficoltà che stiamo vivendo. Pertanto all’incontro promosso dal Sindaco per individuare le azioni da adottare, abbiamo partecipato proponendo una serie di misure che non si limitassero al semplice rinvio delle scadenze fiscali.

Partendo dal presupposto che da circa due mesi il Comune ha dovuto necessariamente ridurre il numero dei servizi erogati, abbiamo proposto di spostare le risorse risparmiate a misure di sostegno per le famiglie e le imprese:

- erogazione di un contributo alle famiglie degli studenti impegnati nella didattica a distanza ( serve computer e connessione internet adeguata). Lo stop alle attività scolastiche ha determinato un considerevole risparmio di risorse (mensa scolastica, rimborso AST, carburante scuolabus, etc.) che possono essere impiegate per finanziare questa misura;

- azzeramento di alcune mensilità di TARI alle imprese costrette alla chiusura o che hanno visto una notevole riduzione del loro volume d’affari. Il risparmio conseguito dalla riduzione dei rifiuti prodotti può finanziare buona parte di questa misura;

- assegnazione di una quota della tassa di soggiorno alle imprese turistico-ricettive, riconoscendo loro l’attività di promozione che fanno per il nostro territorio;

- abbattimento del 90% degli oneri concessori, azzeramento della TOSAP per i ponteggi e delle spese di segreteria relativamente alle ristrutturazioni edilizie avviate e concluse nel triennio 2020, 2021 e 2022. Questa scelta va fatta nella consapevolezza che con l’edilizia ferma il Comune non incasserà, come non sta incassando, neanche il 10% degli introiti.

Sono misure che possono essere approvate subito.

Inoltre, riteniamo utile che il Comune, eventualmente richiedendo anche la collaborazione dell’ASP, affianchi le tante comunità-alloggio per anziani presenti nel nostro territorio in un percorso di formazione mirato alla prevenzione nonché riduzione del rischio contagio presso queste strutture che ospitano persone in fragili condizioni di salute.

Restiamo disponibili a confrontarci con l’Amministrazione Stabile per individuare le risorse che probabilmente arriveranno al Comune di Valderice in seguito all’approvazione del prossimo decreto che sarà varato dal Governo nazionale. Sin d’ora pensiamo ad un sostegno agli affitti e ad una rivisitazione delle aliquote IMU.

Infine, preoccupati che il 4 maggio possa essere visto come una sorta di “liberi tutti” , raccomandiamo all’Amministrazione di disporre un efficace sistema di controllo del rispetto delle regole che scongiuri una nuova e nefasta re-impennata della curva dei contagi.

La paura va combattuta con il coraggio di fare scelte nuove e forti. Oggi dobbiamo avere coraggio. Ad ognuno un pezzo di responsabilità. Noi non mancheremo.

Gruppo consiliare “Dinamica”

Il capo gruppo - Giovanni Coppola