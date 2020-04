Coronavirus. In barca a vela dal Veneto alla Sicilia: fermati due turisti italiani

27/04/2020 08:11:00

In barca a vela dal Nord fino alla Sicilia: è la storia di una coppia di turisti italiani giunti a Ustica dalle coste venete.



A riportare l’accaduto è il Giornale di Sicilia, che racconta come i due dicono di aver iniziato il viaggio a gennaio, quando ancora non era in vigore la quarantena, e che una volta scoppiata la pandemia non erano più in condizione di rientrare dal punto da cui erano partiti.

Una storia che va contro le norme stabilite dai vari DPCM emanati dal Premier Conte a partire da febbraio. Sulla storia raccontata dai due sono in corso le indagini delle autorità competenti.