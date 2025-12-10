Buongiorno24 del 10 Dicembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Sanità. In Sicilia finisce l’era degli incarichi gratuiti per i vertici delle ex Province. Nella manovra regionale spunta la norma che introduce gli stipendi per i presidenti dei Liberi Consorzi: avranno un compenso analogo a quello dei sindaci dei capoluoghi. Intanto, nel nuovo Programma nazionale esiti dell’Agenas arrivano luci e ombre: 43 strutture siciliane sono classificate come a basso livello, ma la nostra regione registra anche reparti d’eccellenza che si collocano nella fascia più alta delle performance.
Cronaca. Ore d’angoscia a Capaci per la scomparsa di un uomo di 57 anni. La moglie ne ha denunciato l’assenza l’8 dicembre. La sua Fiat Panda è stata ritrovata lungo l’autostrada Palermo-Mazara, in un’area di sosta tra Partinico e Balestrate. Le ricerche sono in corso.
Mafia. Maxi blitz nel mandamento della Noce, a Palermo: 50 le persone coinvolte, con diciannove misure cautelari in carcere, sei ai domiciliari e venticinque fermi. La Dda ricostruisce il nuovo organigramma della cosca e un vasto traffico di droga tra Palermo, Campania, Catania e la provincia di Trapani. Le piazze di spaccio agiscono anche su Telegram.
Corleone. L’intera comunità si è stretta per l’ultimo saluto a Lucia Pecoraro e Giusi Milone. Chiesa Madre gremita per i funerali dell’omicidio-suicidio che ha sconvolto la città. L’arcivescovo Isacchi invita al silenzio e a sospendere ogni giudizio.
La Pasticceria Savoia di Marsala vive un Natale speciale: per la prima volta i panettoni portano la firma di Salvatore Miceli, il giovane pasticcere che sta ridisegnando l’identità dolciaria dello storico laboratorio...
Una vettura parcheggiata in una piazzola dell’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Partinico, ha fatto scattare questa mattina una vasta operazione di ricerca e soccorso. L’auto, trovata...
Il 2025 si conferma un anno cruciale per Cantina Birgi, segnato da nuove collaborazioni strategiche e da riconoscimenti che ne rafforzano il ruolo nel panorama vitivinicolo siciliano. Tra i progetti più rilevanti spicca la...
E' il 10 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Una perizia consegnata dai Ris alla commissione parlamentare sulla morte di David Rossi ha riaperto il caso: il capo della comunicazione di...
Il Natale si avvicina e con lui la consueta domanda: cucinare o farsi aiutare? Voga, caffetteria e pasticceria di piazza Piemonte e Lombardo a Marsala, ha preparato quattro menù che coprono le principali date del...