Cronaca
10/12/2025 09:00:00

Buongiorno24 del 10 Dicembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765355239-0-buongiorno24-del-10-dicembre-2025.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 

Sanità. In Sicilia finisce l’era degli incarichi gratuiti per i vertici delle ex Province. Nella manovra regionale spunta la norma che introduce gli stipendi per i presidenti dei Liberi Consorzi: avranno un compenso analogo a quello dei sindaci dei capoluoghi. Intanto, nel nuovo Programma nazionale esiti dell’Agenas arrivano luci e ombre: 43 strutture siciliane sono classificate come a basso livello, ma la nostra regione registra anche reparti d’eccellenza che si collocano nella fascia più alta delle performance.

 

Cronaca. Ore d’angoscia a Capaci per la scomparsa di un uomo di 57 anni. La moglie ne ha denunciato l’assenza l’8 dicembre. La sua Fiat Panda è stata ritrovata lungo l’autostrada Palermo-Mazara, in un’area di sosta tra Partinico e Balestrate. Le ricerche sono in corso.

 

Mafia. Maxi blitz nel mandamento della Noce, a Palermo: 50 le persone coinvolte, con diciannove misure cautelari in carcere, sei ai domiciliari e venticinque fermi. La Dda ricostruisce il nuovo organigramma della cosca e un vasto traffico di droga tra Palermo, Campania, Catania e la provincia di Trapani. Le piazze di spaccio agiscono anche su Telegram.

 

Corleone. L’intera comunità si è stretta per l’ultimo saluto a Lucia Pecoraro e Giusi Milone. Chiesa Madre gremita per i funerali dell’omicidio-suicidio che ha sconvolto la città. L’arcivescovo Isacchi invita al silenzio e a sospendere ogni giudizio.

 









