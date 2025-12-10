Sezioni
Cronaca
10/12/2025 14:51:00

Trapani, lite per futili motivi degenera in rissa: quattro arresti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/trapani-lite-per-futili-motivi-degenera-in-rissa-quattro-arresti-450.jpg

Una lite nata per futili motivi è degenerata in una violenta rissa nelle strade di Trapani. I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un alterco tra un 39enne e un giovane del 2005.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, la situazione era già precipitata: in supporto del ventenne erano giunti i suoi due fratelli, che si sarebbero scagliati contro il 39enne, trasformando la lite iniziale in un vero e proprio scontro fisico.

Per due dei quattro coinvolti è stato necessario l’intervento dei sanitari.
Tutti sono stati arrestati per rissa.

Durante l’udienza di convalida non è stata disposta alcuna misura cautelare: i quattro sono stati rimessi in libertà.



