Trapani, lite per futili motivi degenera in rissa: quattro arresti

10/12/2025 14:51:00

Una lite nata per futili motivi è degenerata in una violenta rissa nelle strade di Trapani. I Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nei giorni scorsi dopo la segnalazione di un alterco tra un 39enne e un giovane del 2005.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, la situazione era già precipitata: in supporto del ventenne erano giunti i suoi due fratelli, che si sarebbero scagliati contro il 39enne, trasformando la lite iniziale in un vero e proprio scontro fisico.

Per due dei quattro coinvolti è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Tutti sono stati arrestati per rissa.

Durante l’udienza di convalida non è stata disposta alcuna misura cautelare: i quattro sono stati rimessi in libertà.



