Sicilia, uno scarafaggio nel gateau servito ad una bambina ricoverata al "Di Cristina"

29/04/2020 12:45:00

Uno scarafaggio nel gateau servito ad una bambina ricoverata all'Ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo.

E' questa la denuncia del papà di una bambina che la sera prima dell'intervento chirurgico, cui si doveva sottoporre nella struttura sanitaria di via dei Benedettini, ha trovato la sgradita sorpresa nella cena che le era stata servita.

"Fra le varie portate - spiega l’uomo - c’era un gateau nel cui impasto di patate c’era uno scarafaggio. Dopo la scoperta mia moglie si è rivolta prima a un’infermiera e poi alla caposala che si è premurata di avere delle foto per le comunicazioni del caso".

Il servizio pasti del Di Cristina è curato dalla società Cot ristorazione, un colosso del settore che serve anche le mense universitarie e tanto altro. "Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione dall’Arnas Civico - replica Andrea Samperi, direttore di produzione di Cot ristorazione - e la circostanza ci sorprende. La nostra società osserva i più rigorosi standard d’igiene e tutela nella preparazione dei cibi. Serviamo quotidianamente circa 4.000 pasti e non abbiamo mai ricevuto alcuna lamentata in ordine alla preparazione e al confezionamento. Veniamo costantemente sottoposti a verifica dagli organismi competenti che non hanno mai rilevato alcunché di anomalo".

Nonostante ciò il direttore di produzione ha fatto sapere che sarà cura della società effettuare ulteriori rigorose verifiche.