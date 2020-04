Coronavirus, una marsalese nell'equipe medica che ha isolato il virus in Toscana

30/04/2020 02:00:00

C'è anche la marsalese Claudia Gandolfo nell'equipe medica dell’UOC Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena che fa capo alla professoressa Maria Grazia Cusi, e che è riuscita ad isolare il Sars Cov2 o più comunemente Covid19.

La Gandolfo dopo la laurea in Biotecnologie e la specialistica in Biotecnologie mediche, lavora nel laboratorio diretto dalla Cusi che, assieme a Firenze e Pisa, uno dei centri più importanti in Italia per l'analisi dei campioni.

La giornata di Claudia specie in questo periodo di pandemia è super impegnata dalla mattina alle 8:30 fino alla 19, dato che assieme ai colleghi deve esaminare i tanti tamponi sui possibili casi di coronavirus.

La professoressa Maria Grazia Cusi nonostante il risultato positivo raggiunto invita a non abbassare la guardia: «Siamo stati i primi in Toscana ad isolare il virus da un campione biologico. Il nostro obiettivo è poter coltivare il virus su colture cellulari in quantità tali da poterlo caratterizzare ed usare per valutare l’attività antivirale dei nuovi farmaci, studiare l’efficacia dei vaccini sperimentali in vivo, su modelli animali, valutare la presenza di anticorpi protettivi in soggetti immuni". A questi importanti studi sul Coronavirus continuerà a dare il suo contributo anche la dottoressa marsalese