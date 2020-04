Sicilia, il ponte Morandi di Agrigento è ancora chiuso 

30/04/2020 10:00:00

In questi giorni si parla tanto della ponte Morandi che è stato ricostruito a Genova. Ma anche in Sicilia, vicino ad Agrigento, c'è un ponte Morandi del tutto simile a quello crollato nella città Ligure. Il ponte è stato chiuso nel marzo del 2015, riaperto dopo alcuni interventi e chiuso nel maggio del 2017. Altro ponte chiuso è il Petrusa che collega Agrigento con Favara.

"Ad Agrigento il viadotto Morandi è stato chiuso nel marzo del 2015. I lavori dovrebbero - ha detto il sindaco Lillo Firetto - terminare nel 2021. Per il breve ponte Petrusa, che sovrasta la statale 640, tre anni non sono bastati a ultimarlo. Di infrastrutture indispensabili come la Agrigento-Palermo e la Agrigento -Caltanissetta col suo raccordo alla A19 Palermo-Catania non sono bastati 30 anni a garantirne il completamento. Ora non si pensi che la Sicilia possa ripartire a motore spento. La ripartenza dopo questa crisi che sta investendo il Paese sarà ancor più difficile per un territorio che non può contare su infrastrutture minime. Il Governo dovrà impegnarsi a far ripartire l'Italia a una sola velocità - ha dichiarato il sindaco di Agrigento".

"Serve la velocizzazione della rete ferroviaria, servono strade adeguate senza deviazioni e semafori sulla statale 189 e sulla 115, servono adeguamenti dei porti e dei porticcioli turistici. Ad Agrigento - conclude il sindaco Firetto - serve quel minimo di infrastrutture per stare al passo con quella parte d'Italia che oggi si erge a simbolo di rinascita".