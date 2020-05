De Luca, Fazio e il "fratacchione". Il video

04/05/2020 06:51:00

Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e Fabio Fazio, conduttore di "Che Tempo che Fa", l’approfondimento domenicale di Rai2. De Luca, governatore-sceriffo della Campania, è diventato popolare sul web per le sue dichiarazioni decisamente colorite. A “Che Tempo che Fa”, Fabio Fazio gli ha chiesto un parere sull’autodichiarazione per gli affetti stabili e De Luca con aria sardonica: “L’ho trovata una definizione leopardiana, molto poetica” e Fazio: “Scusi se glielo dico ma questa è un'affermazione poco romantica, io penso che negli affetti, stabili o non stabili, debba prevalere il sostantivo cioè affetti e non l'aggettivo”.



De Luca ha sospirato, ci ha pensato un po' e ha piazzato una risposta epica: “Assolutamente, io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia”.

Il conduttore non si è perso d’animo: “Guardi, molti no, ne ho tre, mia moglie e due figli che domani raggiungerò, li vedrò dopo due mesi facendo le orazioni naturalmente”. La trovata di De Luca “fratacchione” ha divertito i social che hanno espresso apprezzamento per l’ex sindaco di Salerno. Tra i tanti tweet anche quello di Fiorello: “Credo di amare De Luca”.