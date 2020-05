Cassa integrazione e soldi agli indigenti: la difesa di Musumeci

07/05/2020 10:48:00

"Chiedo scusa a tutte le persone che soffrono, e mi assumo la responsabilità politica di quello che è accaduto". Esordisce così il presidente della Regione Siciliana Musumeci, nella conferenza stampa sui ritardi clamorosi in Sicilia per la cassa integrazione. Per Musumeci "chi è responsabile pagherà".

"Abbiamo espletato 27.500 pratiche in 10 giorni. In teoria siamo oltre il 50%, in pratica no. Perchè mancano altri due passaggi burocratici, e l'Inps prima di erogare si prende qualche altro giorno per le necessarie modifiche. Basta anche un piccolo problema nel modulo che la pratica viene respinta" continua Musumeci.

La vicenda delle dieci euro a pratica chieste dai dipendenti come bonus è stata "un fuoco di paglia, sconfessata dagli stessi sindacati".

Secondo Musumeci la prossima settimana verrà completata la trattazione delle 40.000 pratiche della cassa integrazione: "Vi assicuro che stiamo facendo il possibile".

Sui 100 milioni ai Comuni, per gli indigenti, mai arrivati, Musumeci dice: "Siamo stati i primi in Italia a stanziare una cifra così alta in piena emergenza, da spalmare nel corso dei mesi. I primi 30 milioni sono stati stanziati con il Fondo Sociale Europeo. Non è denaro del nostro bilancio, ma denaro che ci dà l'Unione Europea, che vuole determinati parametri. Purtroppo è così". Oggi su 390 Comuni, 320 hanno già detto si alla convenzione della Regione. Di questi 320, 297 hanno ricevuto i soldi. E anche vero che ancora non possono spenderli. "Nel frattempo ci sono i soldi della Protezione Civile e del governo nazionale". Per Musumeci i 100 milioni sono soldi veri "non illusioni" e "tra qualche giorno arriverà una circolare esplicativa per i Sindaci".