Coronavirus, al via in Sicilia i test sierologici. Cosa sono, quanto costano e dove farli

08/05/2020 18:55:00

In Sicilia al via i test sierologici per la ricerca degli anticorpi al Coronavirus.



L'assessorato regionale alla Salute con una circolare ha stabilito costi e criteri per eseguirli.

Non solo operatori sanitari, categorie a rischio, e forze dell'ordine, ma potranno farli anche tutti i cittadini, pagando però.

I test sierologici vengono fatti su un campione di sangue e accertano se abbiamo contratto il Coronavirus e sviluppato gli anticorpi. E' una procedura diversa del tampone che stabilisce se si è positivi al Covid o meno.



La priorità verrà data alle categorie ad alto e medio rischio: dipendenti della ziende sanitarie pubbliche, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri, personale delle Usca, operatori del 118 e dei pronto soccorso, ma anche per detenuti e personale delle carcere. Per loro i test saranno gratuiti, garantiti dal servizio sanitario regionale. Per il personale e gli ospiti di case di cura, case di riposo, rsa specialisti esterni o privati le spese saranno sostenute dal datore di lavoro.

Ma anche tutti i cittadini potranno sottoporsi ai test sierologici nei laboratori accreditati e con tariffe stabilite dalla Regione. Il costo va da 10 euro a 32,58 e potranno essere svolti anche a domicilio con un ulteriore spesa di 10 euro.

Le persone che risulteranno positive al sierologico verranno segnalate alle Asp territoriali, messe in isolamento, e sottoposti a tampone.

I test, come detto, verranno fatti soprattutto alle categorie ad alto rischio nei 138 laboratori autorizzati, sono 70 convenzionati e 68 pubblici.

I risultati dei test verranno inseriti in una piattaforma informatica a partire dal 20 maggio.



L'elenco di tutti i laboratori autorizzati per tipologia è pubblicato su www.qualitasiciliassr.it.