Marsala, Diventerà Bellissima: "Chi non vuole il Covid Hospital al San Biagio è poco coerente"

12/05/2020 20:20:00

Il Circolo di Diventerà Bellissima "Enrico Russo" di Marsala, in riferimento alla visita dell'Assessore regionale alla Salute Avv. Ruggero Razza ed alla relativa conferenza stampa del 7 maggio, esprime apprezzamento e soddisfazione per le parole e l'impegno assunto dallo stesso nel dichiarare che al più presto l'Ospedale “Paolo Borsellino” verrà restituito alla sua naturale fruizione da parte dei cittadini, una volta contenuta la diffusione della pandemia.



"Tale chiarimento appare doveroso in risposta alle voci allarmanti di questi giorni, queste ultime palesemente strumentali e provenienti da certi ambienti politici ben individuabili.

Grazie Assessore per avere tranquillizzato questi Cittadini e questi ambienti politici, ma grazie ancora per avere individuato l'ex Ospedale “San Biagio”, fino a pochi anni addietro fiore all'occhiello della Città ed anche, per alcune branche, della provincia, come struttura degna di recupero urgente da destinare, entro breve tempo, ad ospedale covid della provincia.

In questo è senz'altro da apprezzare la lungimiranza dell'Assessore Razza nel prevedere, sulla scorta di quanto affermano i virologi e la scienza, una eventuale recrudescenza della pandemia per il prossimo autunno/inverno, che tutti speriamo non accada", si legge nella nota.



"È opportuno ricordare a certi ambienti politici marsalesi che oggi nutrono riserve su tale scelta, che, appena alcuni mesi addietro, anche i rappresentanti degli stessi avevano individuato il “San Biagio” quale alternativa covid al “Paolo Borsellino”. Ebbene - continua la nota del presidente del circolo Mariano Savalla - è anche comprensibile che in tempo di covid la coerenza non abiti in ognuno di noi, ma avere l'opportunità di recuperare una struttura sanitaria nel centro della Citta', destinata ad ammalorarsi ulteriormente con gravi rischi per l'incolumità pubblica, è un'occasione da non perdere. Infatti, come precisato dall'Assessore Razza, tale struttura, di proprietà dell'ASP di Trapani, beneficerebbe di un finanziamento pubblico gia' disponibile, da parte della Protezione Civile. Il Circolo DB “Enrico Russo”, in conclusione, riscontrate le azioni concrete del Governo Musumeci e le conseguenti ricadute positive sul territorio, gradirebbe ulteriori visite degli Assessori regionali nella Città di Marsala".