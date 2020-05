Frasi oscene su Anna Frank e inneggianti al nazismo al porto di Marsala

16/05/2020 09:47:00

Agghiaccianti, oscene, vergognose non si possono definire in altro modo le frasi comparse ieri al porto di Marsala.

"Anna Frank tifa Trapani" e "Anna Frank è stata qui", la prima si trova sul muro nei pressi del faro con la lanterna bianca ed è anticipata dalla sigla "SS", la seconda, invece, sul muro di cinta della grande banchina, ed è siglata con una svastica.

Solo qualche settimana fa, il giorno della Festa della Liberazione, un'altra oscenità simile era stata fatta al Parco del lungomare dove qualcuno aveva cancellato con della vernice nera i nomi delle tre partigiane marsalesi e firmando "l'opera" sempre con una svastica.

Continua dunque a comparire in città il simbolo inneggiante al nazismo. Era accaduto anche il 27 gennaio nel giorno della Memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. In quell'occasione qualcuno disegnò una svastica nazista nei pressi della Fontana del Vino.