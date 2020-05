Inseguimento a Trapani, incidente per un'auto della Polizia 

16/05/2020 18:05:00

Inseguendo un ciclomotore, con a bordo tre ragazzi, un'auto pattuglia della polizia è andata a sbattere contro una cabina dell'Enel, danneggiandola.

È accaduto oggi pomeriggio a Trapani a piazza Mercato del pesce. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia municipale. I due agenti che erano a bordo della Volante si sono recati al pronto soccorso per farsi refertare.



I tre ragazzi che viaggiavano sul ciclomotore non si sarebbero fermati all'alt e per sfuggire alla polizia si sono immessi sulla stradina sopra le Mura di Tramontana. Per inseguire i fuggitivi la Volante ha fatto retromarcia urtando la cabina elettrica collocata all'angolo della piazza.