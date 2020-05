Sicilia, riparte la movida. Molti giovani e poche mascherine a Palermo 

19/05/2020 21:07:00

Tanti giovani, poche mascherine. Riparte la movida a Palermo e le immagini del quartiere della "Vucciria", con tanti locali affollati, fanno il giro d'Italia.

Il sindaco Leoluca Orlando pronuncia il suo ultimatum: "Bisogna smettere di fare passeggiate inutili nella stessa strada, come si fa in alcune ore della sera, creando condizioni per un danno irreparabile a una ripresa lenta ma necessaria".

E ancora: "Ricordo di rispettare le disposizioni del governo nazionale e del presidente della Regione. Il sindaco ha solo un potere: chiudere alcune zone. Mi auguro di non essere costretto a farlo".

Un monito del sindaco era già arrivato nel primo weekend di maggio, dopo il primo allentamento delle misure per il contenimento del coronavirus. "Dobbiamo preservare questo patrimonio di sicurezza, ringrazio chi sta contribuendo. Ma questa fase dipende dal comportamento di tutti".