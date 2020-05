Sicilia, dopo due mesi ancora dubbi sulla rendicontazione dei fondi per le famiglie 

26/05/2020 09:50:00

Dopo due mesi dall'annuncio da parte della Regione della distribuzione ai Comuni dei 100 milioni di euro per gli aiuti alle famiglie sono arrivate le istruzioni su come impiegarli, anche se ci sono ancora molti dubbi come fa notare l'ANCI sulle modalità di rendicontazione visto che si tratta di fondi europei.

I sindaci non vogliono rischiare e sono previsti degli incontri all'assessorato Regionale alla Famiglia per cercare di capire come fare. I dubbi riguardano principalmente, non tanto i buoni spesa ma le bollette di luce e gas e il contributo per gli affitti.

Nonostante le difficoltà di questi mesi sia il segretario dell'Anci Sicilia, Mario Alvano e il presidente Leoluca Orlando, confidano nel buon rapporto con gli uffici regionali affinché si possa trovare dopo questi incontri la modalità corretta per rendicontare gli aiuti e i Comuni siano finalmente in grado di distribuire i fondi per alimenti, per farmacie, igiene personale, utenze domestiche.