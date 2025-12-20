Da Campari a Illva Saronno: marchi siciliani storici tornano in mani italiane

Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno per circa 100 milioni di euro. L'operazione, che si concluderà entro metà 2026, include stabilimenti produttivi e parte del personale.
Ma l'aspetto più significativo riguarda il ruolo di Illva Saronno come custode di marchi siciliani storici. Il gruppo lombardo, già proprietario del celebre Disaronno, ha costruito negli anni un portafoglio straordinario di eccellenze del Sud Italia.
In Sicilia, Illva Saronno controlla Cantine Florio, simbolo della tradizione dei vini Marsala, e Duca di Salaparuta con il marchio Corvo, oltre due secoli di storia enologica siciliana
Con l'arrivo di Averna, l'iconico amaro siciliano, e di Zedda Piras (mirto sardo), Illva Saronno diventa il principale gruppo italiano a riunire prodotti profondamente radicati nei territori del Mediterraneo.
Un'azienda familiare della Lombardia che custodisce alcuni dei marchi più identitari della Sicilia e della Sardegna: una strategia che valorizza il made in Italy e promette nuove sinergie per export e distribuzione internazionale, rafforzando la presenza di queste eccellenze nei mercati globali.