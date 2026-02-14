Amazon annuncia i prodotti più venduti del 2025, ecco la top 3 per Trapani

14/02/2026 10:15:00

A Trapani nel 2025 su Amazon si è comprato soprattutto caffè, cioccolato e detersivo.

Le capsule compatibili per il caffè sono state il prodotto più venduto, seguite da snack senza zuccheri al cioccolato fondente e dalle capsule di detersivo per la lavatrice. Una fotografia semplice ma significativa delle abitudini di consumo in città: casa, dispensa e piccoli piaceri quotidiani.

I dati arrivano da Amazon, che ha diffuso il bilancio annuale sulle consegne ai clienti Prime in Italia. Nel 2025 sono stati consegnati oltre 230 milioni di prodotti in giornata o in un giorno ai clienti italiani iscritti al servizio. A livello globale, le consegne rapide hanno superato i 13 miliardi di prodotti.

Secondo la società, i clienti Prime in Italia hanno risparmiato in media oltre 135 euro nell’anno grazie alle consegne veloci e gratuite, una cifra che – sottolinea Amazon – supera di quasi tre volte il costo dell’abbonamento annuale.

Crescono le consegne in giornata

Nel 2025 quasi 3 milioni di ordini in Italia hanno scelto l’opzione di consegna in giornata, per un totale di oltre 6 milioni di prodotti recapitati nello stesso giorno dell’acquisto. Le categorie più richieste per questo servizio sono alimentari, prodotti per la cura della persona e articoli per la casa.

La consegna in giornata è gratuita per i clienti Prime sopra una certa soglia di spesa, mentre per i non iscritti ha un costo aggiuntivo.

I prodotti più acquistati in Italia

A livello nazionale, tra i prodotti più ordinati nel 2025 figurano capsule di caffè compatibili, dispositivi per lo streaming come Fire TV Stick, filtri per caraffe, cartucce per stampanti, carta igienica e sale per lavastoviglie.

Un elenco che racconta una spesa sempre più orientata ai beni di uso quotidiano, oltre che a piccoli accessori tecnologici.

Prime è attivo in Italia dal 2010 e nel tempo ha ampliato i servizi inclusi nell’abbonamento, che oggi comprende anche contenuti video, musica, giochi in streaming e archiviazione fotografica.

Ma al di là dei numeri nazionali e globali, a Trapani il carrello digitale del 2025 parla chiaro: caffè per iniziare la giornata, uno snack per la pausa e detersivo per il bucato. La quotidianità, insomma, passa sempre più spesso dal clic.



