Trapani, Dario Safina: "L'opposizione specula sulla pelle dei cittadini"

Dario Safina, assessore del Comune di Trapani, cosa ne pensa degli arresti nella sanità siciliana?

Da garantista dico che bisogna attendere l’esito del giudizio. Le intercettazioni appaiono inquietanti e dimostrano che non bisogna abbassare la guardia. Certo è che l’amministrazione regionale ha un grande onere, quello di verificare quanto accaduto in questi anni in un settore così delicato e che abbiamo scoperto più fragile di quello che ci aspettavamo. I posti per la terapia intensiva e sub intensiva non sono sufficienti, se qui fosse successo quello che è accaduto in Lombardia, sarebbe stato un dramma. Qui ci sono meno servizi, meno posti letto, assistenza domiciliare più scadente, farmaci che non vengono inseriti nelle fasce totalmente gratuite. Tutto questo impone alla politica di andare a controllare ciò che è accaduto.

Safina, a giugno soffiate la seconda candelina dalla Giunta Tranchida a Trapani. C’è uno scontro duro tra maggioranza e opposizione, anche se la maggioranza è solida e può dormire sonni tranquilli, la minoranza è fatta da poche persone. Tranchida ha saputo fare un’alleanza talmente trasversale che ha messo tutti a tacere. Si fa fatica a capire chi pensa e chi no.

Da noi non ci sono teste non pensanti, perché il modello di azione di questa amministrazione non è un uomo solo al comando, ma una squadra che si confronta, che cerca una sintesi e poi c’è un sindaco e una giunta che nel momento in cui si arriva al dunque traggono la conclusione. L’ultima delibera, ad esempio, sul cimitero è stata fatta dai nostri consiglieri comunali e la giunta l’ha solamente corretta. Ho detto in consiglio comunale che, chi fa opposizione a Trapani, facesse le proposte anche nelle altre amministrazioni dove è maggioranza. Noi lanciamo delle proposte che sono serie, concrete e attuabili. E’ chiaro che quando una opposizione specula sulla pelle dei cittadini, dicendo che è possibile fare le cose umane e divine, quando, invece, è difficile fare appena quelle umane, noi ci arrabbiamo.

Safina, lei forse si è risposto da solo. L’opposizione fa opposizione, la maggioranza fa la maggioranza, perché l’opposizione deve speculare mentre la maggioranza no?

Guardi io ho fatto tanti anni di opposizione in questa città, ma non ricordo mai, neanche nei momenti più duri del confronto, di speculare sulla pelle dei cittadini. Non si gioca al rialzo, la politica non è un tavolo da poker. Noi abbiamo scoperto il gioco degli altri e lo abbiamo comunicato ai cittadini. Noi siamo stati onesti, abbiamo detto che le misure che l’opposizione sosteneva non erano possibili. Il caso della Tari, per esempio, non solo non era sostenibile dal punto di vista del bilancio ma era anche una falsità in termini della possibilità giuridica di praticare quella scelta. E allora cosa è, se non speculare sulle spalle dei cittadini, per dire che sono più bravi di noi, che, non siamo infallibili, ma sicuramente non stiamo dicendo bugie ai trapanesi.

Il ricorso contro il dpcm di Conte non era una speculazione politica?

Se noi avessimo voluto fare una speculazione politica, avremmo fatto il ricorso e facevamo decidere tra sei mesi. Invece no, ci siamo misurati sulla base di un dibattito tra i costituzionalisti italiani. Ben due presidenti emeriti della Corte Costituzionale hanno sostenuto che il dpcm fosse illegittimo.

Safina che voto dà a Tranchida che di notte litiga con i cittadini sui social insultandoli?

Io do 9. Conosco il sindaco Tranchida da venticinque anni, quasi trenta. E’ un uomo che da amministratore ha ricercato un rapporto diretto con i cittadini senza intermediazione e non lo ha mai nascosto. Il sindaco è quello che se ci facciamo una passeggiata in via Fardella, si ferma a parlare con centinaia di persone e ha con loro un rapporto diretto, si prende le parole, ma quando ritiene di doverle dare le dà. C’è un rapporto alla pari, non c’è un sindaco sul piedistallo, come eravamo abituati in questa città.