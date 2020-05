In Sicilia il turismo può aspettare. L'isola chiusa fino al 7 giugno. Virus, boom di guariti

28/05/2020 06:00:00

Ripartire con il turismo oppure no? In Sicilia Musumeci sta pensando di mantenere l’obbligo della quarantena per chi arriva sull’Isola da altre regioni fino all’8 giugno. Mentre a livello nazionale la riapertura dei confini regionali scatta da mercoledì 3 giugno.



Su questo punto il presidente della Regione e i suoi consiglieri stanno pensando di congelare, di fatto, la ripartenza del turismo per altri 5 giorni.

L’ordinanza di Musumeci sulle riaperture, infatti, scade il 7 giugno, e questo consente di avere qualche giorno in più al governo regionale per valutare la situazione epidemiologica.

E poi c’è anche una questione di metodo: le nuove misure sono sempre partite dopo il fine settimana in Sicilia. A comandare però sono i dati del Coronavirus, che in Sicilia vede una curva sempre appiattita verso lo zero. Dati positivi per parlare di fase 3, ma si aspettano quelli dei prossimi giorni, quando sarà evidente l’effetto delle riaperture del 18 maggio. In questo senso si pensa al prolungamento dell’obbligo di quarantena per chi arriva in Sicilia, bloccando di fatto il turismo. Nessuna patente sanitaria, però, è all’orizzonte, ma chi arriva sull’Isola dovrà registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it, accertarsi costantemente delle proprie condizioni di salute, nessun obbligo di test sierologici o tamponi.



Ristoranti e Alberghi, le linee guida

Intanto la Protezione Civile regionale ha diramato le linee guida per ristoranti, alberghi, b&b per la ripartenza.

Dal 3 o dall’8 giugno ci potremo muovere liberamente tra le regioni e verranno riaperte le frontiere. Ci saranno, pertanto, tutte le condizioni perché le attività ricettive tornino a funzionare rimettendo in moto il comparto turistico-alberghiero,

La ripresa delle attività non sarà facile per molti motivi: un diffusa paura dei contagi, una certa apatia che l´abitudine a stare in casa ci ha portati l´ansia di affrontare una stagione che ha visto l´azzeramento di tutte le prenotazioni, per i gestori un incremento dei costi determinato dall´adeguamento delle strutture ai nuovi canoni COVID stabiliti, per ciascuna categoria imprenditoriale, dalle Linee Guida adottate a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni e recepite in Sicilia attraverso l´Ordinanza n. 21 del 17 maggio del Presidente della Regione.

In questo link tutte le prescrizioni che i titolari di strutture ricettive e ristoratori dovranno adottare nell´esercizio delle singole attività. E questo, ferma restando la responsabilità penale del titolare dell´azienda per eventuali casi Covid 19 che dovessero coinvolgere il personale impiegato.

I dati siciliani

Più di cento persone sono guarite dal Coronavirus in Sicilia, da quanto emerge dai dati forniti dalla Regione. Ci sono 5 nuovi positivi sull'Isola su 2600 tamponi, e un decesso.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 140.295 (+2.613), su 122.130 persone: di queste sono risultate positive 3.435 (+5), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite (+116) e 272 decedute (+1).

Degli attuali 1.318 positivi, 83 pazienti (-10) sono ricoverati - di cui 10 in terapia intensiva (0) - mentre 1.235 (-102) sono in isolamento domiciliare.