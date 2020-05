Coronavirus. Trapani è davvero fuori dalla pandemia? Cosa sappiamo sui nuovi casi “importati”

28/05/2020 06:00:00

E’ tornata in provincia di Trapani la paura per il Coronavirus. Dopo 28 giorni senza nuovi positivi al Covid 19, ieri, in un giorno sono tornati a salire i contagiati. Sono 5 gli attuali positivi.



Ma c’è da fare qualche considerazione. Perchè, oltre all’uomo di Castelvetrano che si trova in un albergo di Palermo, da settimane positivo, e in attesa di negativizzazione, i quattro nuovi positivi riscontrati in provincia di Trapani sono “importati”. Allora possiamo ancora dire che la provincia di Trapani, prima in Italia, è uscita dalla pandemia? Nè si, nè no: ni.

I nuovi casi, in particolare, riguardano persone del territorio che hanno preso il virus in altre zone e che si trovano adesso in provincia di Trapani. Persone che adesso, in sostanza, sono state “prese in carico” dall’Asp provinciale. Casi particolari, ecco. Le autorità sanitarie tendono a non creare allarmismi sul ritorno virulento del virus in provincia di Trapani e sulla nascita di nuovi focolai. I nuovi casi, in sostanza, non si sono generati nel territorio. Per questo, potrebbe considerarsi ancora valida l’uscita dalla pandemia, evento che secondo l’Oms avviene quando si completano due cicli (14 giorni più 14 giorni) di incubazione del virus senza nuovi contagi.

Saranno importanti i prossimi giorni, però. E sperare che le persone positive abbiano davvero seguito le istruzioni per l’isolamento e non siano state contagiate altre persone.

I nuovi positivi si trovano a Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Calatafimi.

Il caso di Marsala è una persona asintomatica, rientrata dalle Marche e in quarantena dal 9 maggio. Il test di fine periodo è risultato positivo. Ripeterà i test non prima di 7 giorni.

Il caso di Calatafimi Segesta: è un paziente che è stato ricoverato a Villa Maria Eleonora di Palermo dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e, infine, trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione.

Il caso di Mazara del Vallo: si tratta di una donna totalmente asintomatica risultato positiva fuori provincia, nel Messinese per l’esattezza dove lavora in una Rsa, e posta in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Il caso di Castelvetrano si tratta di una persona asintomatica che è arrivata lo scorso 9 maggio da Verona ed è stata posta in quarantena domiciliare. Al tampone di verifica per fine quarantena, l’esito è risultato positivo.

La speranza è che le persone rientrate in provincia che facevano la quarantena l’abbiano fatta davvero bene, rispettando gli obblighi.



In particolare in provincia di Trapani sono stati effettuati, in totale, 9.113 tamponi e 5409 Test sierologici su personale sanitario.

Dall’inizio dell’emergenza sono morte 5 persone e ne sono guarite 119. Intanto continua, da parte dell’Asp ’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.



C’è da dire un’altra cosa, sui dati della provincia di Trapani. Che la differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.

Infatti i dati diffusi dalla Regione danno 14 attuali positivi al Covid 19 nella nostra provincia. Il dato comprende persone residenti nel territorio ma che si trovano in altre province e quindi non gestiti dall’Asp. Quest’ultima, infatti, aggiorna sulle persone con il Covid che si trovano sul territorio.

Salgono così a 129 le persone che nel corso di questa emergenza hanno contratto il virus.

Ad oggi i totali casi attuali positivi in provincia sono 5 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Castelvetrano, 2; Calatafimi-Segesta, 1; Trapani, 0; Valderice, 0; Alcamo, 0; Buseto Palizzolo, 0; Campobello di Mazara, 0; Castellammare del Golfo, 0; Erice, 0; Gibellina, 0; Marsala, 1; Mazara del Vallo, 1; Paceco, 0; Salemi, 0.