Trapani, ripartiamo ... e sarà quel che sarà. La canzone tributo ai trapanesi, il video 

31/05/2020 10:54:00

"Trapani ripartiamo ... e sarà quel che sarà". Con questa idea e questo pensiero fisso Tore Fileccia e gli Opera 80 hanno voluto realizzare un video tributo ai trapanesi in questi giorni difficili di ripartenza, dopo il lockdown del coronavirus.

La canzone prende spunto da un successo internazionale "Che sarà", e la contestualizza nella situazione attuale.

"Un piccolo regalo a tutti i commercianti e artigiani trapanesi - commenta Fileccia - . Ho scritto le parole di questa canzone mentre aspettavo in macchina mia moglie che in periodo Covid-19 finiva l'ecografia alla mia Giulia ... in fondo una nascita è come la rinascita di una Città!!! Ringrazio Enrico Pollari per il video che ha saputo raccontare la storia interpretata dagli Opera 80 (Nicola Monaco , Giovanni Basiricò Rino Grammatico) Grazie ad Alessandro Costa per il suo Ariston e Emanuele, Salvatore e Barbara per la location. Forza Trapanesi ..sarà quel che sarà!!".