Sicilia, pronta l'app per trascorre le vacanze in "sicurezza"

02/06/2020 04:00:00

Si chiama "Sicilia Sicura", l'app per il turismo che permetterà di tracciare gli spostamenti.

Il presidente Musumeci sta cercando di definire i punti delle nuova ordinanza e questa app potrebbe essere resa obbligatoria nel con il via libera agli spostamenti tra le regioni.

L'app già attiva ha il compito di verificare la provenienza di chi arriva in Sicilia, segnalare casi sospetti dei familiari di chi arriva nell'Isola e seguire gli spostamenti del turista sull'Isola.

Chi arriva in Sicilia dovrà indicare la località dove trascorrerà il soggiorno, in quale struttura alberghiera e quando durerà il viaggio. Inoltre secondo la Regione i turisti che arrivano in Sicilia accetteranno di collaborare con le aziende sanitarie locali.

Nell'attesa che il governo regionale confermi un regolamento specifico, in Sicilia ci arriva, è già sicuro dovrà misurarsi la temperatura. Se durante la vacanza avrà dei sintomi che potrebbero far pensare al Covid-19, con l'app comunicherà con il Bonino Pulejo di Messina, dove gli esperti avvieranno un primo triage a distanza e valutata la situazione decideranno il da farsi e se necessario subito un tampone.