Coronavirus, in provincia di Trapani rimangono solo i cinque casi positivi

02/06/2020 16:32:00

L'Asp di Trapani conferma anche oggi la presenza dei soli cinque casi positivi in provincia.

Non si registrano nuovi contagi oltre i due a Castelvetrano, uno a Calatafimi-Segesta, uno a Marsala e infine uno a Mazara del Vallo. Di questi, quattro si trovano in isolamento nella propria abitazione, mentre il paziente positivo di Castelvetrano si trova in quarantena presso l'hotel San Paolo di Palermo.

Dall'inizio dell'epidemia l'Asp ha effettuato 10.464 tamponi totali e 5.907 test sierologici su personale sanitario. Sono 119 i guariti e dimessi e 5 i decessi.