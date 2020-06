Coronavirus, l'Alitalia collega la Sicilia con un Airbus A330 e i costi lievitano

03/06/2020 00:00:00

Garantire il collegamento giornaliero tra la Sicilia e la capitale al tempo del Covid-19 è costato molto. Secondo fonti accreditate, il volo Catania-Roma, operato da Alitalia con un Airbus A330, sarebbe costato nell’arco di trenta giorni 3,6 milioni di euro, solo per la metà coperta dagli incassi dei biglietti venduti per trasportare circa 18mila passeggeri.

L’altra tratta operata è stata Palermo-Roma. L’impiego dell’A330, con una capienza variabile a seconda delle configurazioni da 256 a 262 posti, si è reso necessario per garantire il distanziamento fisico tra i passeggeri, occupando in alcuni casi un terzo dei sedili e non più del 50%.