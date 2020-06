Marsala, la pioggia a giugno e salta il tombino in piazza Piemonte e Lombardo

05/06/2020 12:52:00

Non si tratta della prima pioggia autunnale, ma in piazza Piemonte e Lombardo a Marsala sembra proprio così.

La pioggia caduta nella notte e questa mattina ha lasciato il segno. Dai tombini della zona, come si può vedere nella foto, è uscito di tutto, segno che non vengono puliti da tempo.

La manutenzione e la pulizia di caditoie e tombini, purtroppo, se non fatta costantemente, è causa di disagio, in questo caso limitato alla sporcizia lungo la strada, di tutto il materiale finito all'interno del tombino, in altri casi, e con una pioggia di maggiore intensità, può causare allagamenti e il blocco della circolazione.