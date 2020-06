La speranza di un'alchimia tra giovani e "saggi" per la prossima giunta di Marsala

06/06/2020 20:25:00

Alchimia. La definizione nell'accezione positiva recita: accostamento insolito di elementi, che porta ad un risultato originale e raffinato, anche riferito a sentimenti e affinità. Il concetto può trovare applicazione in molti comportamenti delle persone.

Alchimia nella professione, esempio sono stati gli psicoanalisti, Sigmund Freud e Carl Justav Jung, nacque, quando Jung abbraccio' il pensiero di Freud per curare i pazienti. Jung diede un apporto significativo alla Psicoanalisi, ma Freud non amava che la sua autorità fosse messa in discussione, la rottura avvenne su complesso ritenuto fondamentale per aiutare chi ne avesse e ne ha bisogno, quello di Edipo, e anche sulla sessualità l'alchimia svanì. Nell'amicizia, tra Albert Camus e Jean Paul Sartre, scoccata durante l'occupazione nazista di Parigi, si cemento' nel dopoguerra intorno all'idea filosofica dell'esistenzialismo. L'alchimia morì quando doveva concretizzarsi nei valori assoluti della vita, giustizia e libertà. Per Sartre era realizzabile attraverso il modello comunista sovietico dell'epoca, rivoluzionario e violento. Camus no desiderava un socialismo pacifico. Camus affermó sull'amico " quanto ti amavamo allora ".

In quella d'amore, come tra Monica Bellucci e Vincent Cassel,si conobbero sul set nel 1996,tre anni dopo sposi, successivamente due figli, poi nel 2013 la separazione, lui risposato con prole, lei accompagnata. In politica senza entrare nei dettagli a memoria,Turati e Giolitti, Moro e Zaccagnini, Di Maio e Salvini, l'alchimia fu il contratto il seguito è storia di oggi. Utopia, e se nascesse un'alchimia tra forze politiche per Marsala 2020, con un programma minimalista, che governi la città nel quinquennio, il prossimo, più difficile dal secondo dopoguerra, con personalità competenti giovani accompagnati da uno, due soggetti maturi e conoscitori della macchina amministrativa. Alchimia utopistica? Probabilmente, ma perché non sperare...

Vittorio Alfieri